Захисник Динамо може продовжити кар'єру в Серії А

Александар Пантич

Захисник Динамо Александар Пантич може цієї зими перейти в Серію А.

Про повідомляє CalcioWeb.

Футболістом зацікавилися два клуби чемпіонату Італії - Кротоне і СПАЛ.

Сума трансферу може скласти близько двох мільйонів євро.

Раніше була інформація, що Динамо виставить на трансфер футболіста.