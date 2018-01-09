604 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 23:27
Захисник Динамо може продовжити кар'єру в Серії А
|Александар Пантич
Захисник Динамо Александар Пантич може цієї зими перейти в Серію А.
Про повідомляє CalcioWeb.
Футболістом зацікавилися два клуби чемпіонату Італії - Кротоне і СПАЛ.
Сума трансферу може скласти близько двох мільйонів євро.
Раніше була інформація, що Динамо виставить на трансфер футболіста.
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