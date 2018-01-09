330 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 23:41
Манчестер Сіті із Зінченком зробив крок до фіналу Кубка футбольної ліги
|ФК Манчестер Сіті
Манчестер Сіті обіграв Брістоль Сіті і вийшов у фінал Кубка футбольної ліги.
Відзначимо, що українець Олександр Зінченко відіграв у цій грі 79 хвилин.
Українець отримав за свою гру оцінку 7.3 від Whoscored - четвертий показник в команді.
Кубок футбольної ліги
9 січня
Півфінал
Перший матч
Манчестер Сіті – Брістоль Сіті 2:1 (0:1, 2:0)
Голи: 0:1 – 44, пенальті Рід, 1:1 – 55 де Брюйне, 2:1 – 90 Агуеро.
FULL TIME: Manchester City 2-1 #BristolCity. #MCYvBRC pic.twitter.com/RRAcZftqAX— Bristol City FC (@bcfctweets) 9 січня 2018 р.
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