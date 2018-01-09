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09.01.2018  23:41

Манчестер Сіті із Зінченком зробив крок до фіналу Кубка футбольної ліги

ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті обіграв Брістоль Сіті і вийшов у фінал Кубка футбольної ліги.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко відіграв у цій грі 79 хвилин.

Українець отримав за свою гру оцінку 7.3 від Whoscored - четвертий показник в команді.

Кубок футбольної ліги

9 січня

Півфінал

Перший матч

Манчестер Сіті – Брістоль Сіті 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 44, пенальті Рід, 1:1 – 55 де Брюйне, 2:1 – 90 Агуеро. 
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