Монако переміг Ніццу і вийшов у півфінал Кубка ліги

ФК Монако

Монако переміг Ніццу з рахунком 1:2 і вийшов у півфінал Кубка французької ліги.

Кубок французької ліги

1/4 фіналу

9 січня

Ніцца – Монако 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 3 Лемар, 1:1 – 18 Плеа, 1:2 – 37 Діакабі.