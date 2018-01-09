44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 23:56
Монако переміг Ніццу і вийшов у півфінал Кубка ліги
|ФК Монако
Монако переміг Ніццу з рахунком 1:2 і вийшов у півфінал Кубка французької ліги.
Кубок французької ліги
1/4 фіналу
9 січня
Ніцца – Монако 1:2 (1:2, 0:0)
Голи: 0:1 – 3 Лемар, 1:1 – 18 Плеа, 1:2 – 37 Діакабі.
VICTOIREEEE !!! Les Rouge et Blanc se qualifient pour les 1/2 finale de la @CoupedelaLigue 💪💪— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 9 січня 2018 р.
⚽￼ 3' Lemar
⚽￼ 37' Diakhaby pic.twitter.com/YwhDXI07nD
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