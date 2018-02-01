316 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 00:30
Стандард Лучкевича розгромив Брюгге в півфіналі Кубку Бельгії
|Стандард - Брюгге
Стандард Льєж в першому маті 1/2 фіналу Кубку Бельгії вдома розгромив Брюгге (4:1)
Український півзахисник Стандарда Валерій Лучкевич з'явився на полі на 81-й хвилині при рахунку 4:0.
Результативними діями екс-гравець Дніпра не відзначився.
Слід зазначити, що екс-форвард Зорі, а нині гравець Брюгге Денніс Бонавентуре вийшов на заміну на 70-й хвилині.
Кубок Бельгії
Півфінал
1-й матч
Стандард – Брюгге – 4:1
Нагадаємо, що в Кубку Туреччини українське дербі закінчилося на користь Селезньова.
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