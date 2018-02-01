Стандард Лучкевича розгромив Брюгге в півфіналі Кубку Бельгії

Стандард - Брюгге

Стандард Льєж в першому маті 1/2 фіналу Кубку Бельгії вдома розгромив Брюгге (4:1)

Український півзахисник Стандарда Валерій Лучкевич з'явився на полі на 81-й хвилині при рахунку 4:0.

Результативними діями екс-гравець Дніпра не відзначився.

Слід зазначити, що екс-форвард Зорі, а нині гравець Брюгге Денніс Бонавентуре вийшов на заміну на 70-й хвилині.

Кубок Бельгії

Півфінал

1-й матч

Стандард – Брюгге – 4:1

Нагадаємо, що в Кубку Туреччини українське дербі закінчилося на користь Селезньова.