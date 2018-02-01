Динамо запропонувало новий контракт Хачеріді

Євген Хачеріді

Київське Динамо запропонувало новий контракт своєму лідеру Євгену Хачеріді.

Футболіст взяв час на роздуми.

Відомо, що оборонцем цікавиться грецький ПАОК і якщо кияни запропонують таку ж суму, як і греки то Євген залишиться в столиці України, пише Footboom.

Раніше повідомлялося, що агент Євгена Хачеріді називає всю інформацію довкола переходу свого клієнта в Грецію чутками.