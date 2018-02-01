919 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 08:23
Динамо запропонувало новий контракт Хачеріді
|Євген Хачеріді
Київське Динамо запропонувало новий контракт своєму лідеру Євгену Хачеріді.
Футболіст взяв час на роздуми.
Відомо, що оборонцем цікавиться грецький ПАОК і якщо кияни запропонують таку ж суму, як і греки то Євген залишиться в столиці України, пише Footboom.
Раніше повідомлялося, що агент Євгена Хачеріді називає всю інформацію довкола переходу свого клієнта в Грецію чутками.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua