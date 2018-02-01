842 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 08:53
В чемпіонаті Англії відбувся історичний рекорд
|Уемблі
Тоттенгем і Манчестер Юнайтед оновили рекорд з кількості вболівальників на одній грі Прем'єр-Ліги.
Про це повідомляє офіційний Twitter шпор.
Гру 25-го туру АПЛ відвідали 81 978 глядачів.
Відомо, що попередній рекорд також був встановлений на домашньому матчі Тоттенгема на Уемблі, тоді гру 7-го туру АПЛ проти Ліверпуля відвідали 80 827 фанатів.
🏟️ This evening's official attendance at @wembleystadium is 81,978 - a new @premierleague record! 🙌#COYS pic.twitter.com/ZaqI25Iiyx— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 січня 2018 р.
Нагадаємо, що Тоттенгем здобув перемогу на МЮ (2:0)
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua