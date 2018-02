В чемпіонаті Англії відбувся історичний рекорд

Тоттенгем і Манчестер Юнайтед оновили рекорд з кількості вболівальників на одній грі Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє офіційний Twitter шпор.

Гру 25-го туру АПЛ відвідали 81 978 глядачів.

Відомо, що попередній рекорд також був встановлений на домашньому матчі Тоттенгема на Уемблі, тоді гру 7-го туру АПЛ проти Ліверпуля відвідали 80 827 фанатів.

🏟️ This evening's official attendance at @wembleystadium is 81,978 - a new @premierleague record! 🙌#COYS pic.twitter.com/ZaqI25Iiyx