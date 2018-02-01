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01.02.2018  08:53

В чемпіонаті Англії відбувся історичний рекорд

Уемблі

Тоттенгем і Манчестер Юнайтед оновили рекорд з кількості вболівальників на одній грі Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє офіційний Twitter шпор.

Гру 25-го туру АПЛ відвідали 81 978 глядачів.

Відомо, що  попередній рекорд також був встановлений на домашньому матчі Тоттенгема на Уемблі, тоді гру 7-го туру АПЛ проти Ліверпуля відвідали 80 827 фанатів.

Нагадаємо, що Тоттенгем здобув перемогу на МЮ (2:0)
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