Футболіст збірної України підписав контракт з лідером чемпіонату Данії

Артем Довбик

21-річний форвард молодіжної збірної України Артем Довбик підписав контракт з данським Мідтьюлланом.

Молодий нападник поповнив ряди лідера чемпіонату Данії на правах вільного агента терміном на 4 роки.

Нова команда Довбика повернулася зі збору в Дубаї, до якої і приєднався новоспечений гравець, пише офіційний сайт данського клубу.

Нагадаємо, що Мідтьюллан після 19 турів з 44-ма очками очолює турнірну таблицю данської Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Довбик проходить медогляд у французькому Лансі, але у Фрнації Артема не буде, принаймні поки що.