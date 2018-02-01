780 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 09:17
Футболіст збірної України підписав контракт з лідером чемпіонату Данії
|Артем Довбик
21-річний форвард молодіжної збірної України Артем Довбик підписав контракт з данським Мідтьюлланом.
Молодий нападник поповнив ряди лідера чемпіонату Данії на правах вільного агента терміном на 4 роки.
Нова команда Довбика повернулася зі збору в Дубаї, до якої і приєднався новоспечений гравець, пише офіційний сайт данського клубу.
Нагадаємо, що Мідтьюллан після 19 турів з 44-ма очками очолює турнірну таблицю данської Суперліги.
Раніше повідомлялося, що Довбик проходить медогляд у французькому Лансі, але у Фрнації Артема не буде, принаймні поки що.
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