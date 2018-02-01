62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 09:36
Мілан та Лаціо зіграли в нічию в першому матчі півфіналу Кубку Італії
|Нікола Калініч (Мілан) праворуч
В 1/2 фіналу Кубку Італії Мілан вдома розписав нульову нічию з римським Лаціо.
Кубок Італії
1/2 фіналу
Перший матч
31 січня
Мілан - Лаціо 0:0 (0:0)
The Rossoneri can't break through Lazio's wall. The first leg of the Coppa Italia semifinals ends 0-0 🏆— AC Milan (@acmilan) 31 січня 2018 р.
Read the match report: https://t.co/nMmWPBbdjJ
Finisce 0-0 l'andata delle Semifinali di #TIMCup a San Siro 🏟️
Leggi il report di #MilanLazio: https://t.co/fgInVd9Z30 pic.twitter.com/AFr7Ll7E8f
Нагадаємо, що напередодні Ювентус переміг Аталанту в півфіналу Кубку Італії.
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