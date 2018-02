Мілан та Лаціо зіграли в нічию в першому матчі півфіналу Кубку Італії

В 1/2 фіналу Кубку Італії Мілан вдома розписав нульову нічию з римським Лаціо.

Кубок Італії

1/2 фіналу

Перший матч

31 січня

Мілан - Лаціо 0:0 (0:0)

The Rossoneri can't break through Lazio's wall. The first leg of the Coppa Italia semifinals ends 0-0 🏆

Read the match report: https://t.co/nMmWPBbdjJ

Finisce 0-0 l'andata delle Semifinali di #TIMCup a San Siro 🏟️

Leggi il report di #MilanLazio: https://t.co/fgInVd9Z30 pic.twitter.com/AFr7Ll7E8f