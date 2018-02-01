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01.02.2018  09:53

Динамо відправилося на другий тренувальний збір до Іспанії

Сергій Сидорчук

Вранці 1 лютого київске Динамо відправилося на другий тренувальний збір до Іспанії.

Головний тренер киян Олександр Хацкевич взяв на збір 25 футболістів.

Жуніор Мораес, Д'ємерсі Мбокані та Сергій Сидорчук, які не брали участі в першому зборі, також будуть готуватися до весняної частини чемпіонату України.

Також разом з командою полетів новачок Динамо Карлос Самбрано.

Голкіпери: Бущан, Рудько, Маханьков

Захисники: Шабанов, Морозюк, Пиварич, Бурда, Хачеріді, Миколенко, Кадар, Кендзьора, Самбрано

Півзахисники: Ротань, Вербич, Шепелєв, Циганков, Сидорчук, Гармаш, Гусєв, Гонсалес, Буяльський, Шапаренко, Смирний

Форварди: Мораес, Бєсєдін, Мбокані, Хльобас, пише офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що під час другого збору динамівці зіграють шість контрольних матчів.
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