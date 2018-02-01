134 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 10:10
Севілья не змогла переграти Леганес в першому матчі півфіналу Кубку Іспанії
|Леганес - Севілья
В першому матчі 1/2 фіналу Кубку Короля Леганес вдома зіграв у нічию з Севільєю (1:1)
Кубок Іспанії
1/2 фіналу
Перший матч
31 січня
Леганес - Севілья 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Мюріель, 1:1 - 56 Сіовас
Нагадаємо, що в останьому турі Ла Ліги Севілья зіграла в нічию з Хетафе.
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