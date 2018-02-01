Севілья не змогла переграти Леганес в першому матчі півфіналу Кубку Іспанії

Леганес - Севілья

В першому матчі 1/2 фіналу Кубку Короля Леганес вдома зіграв у нічию з Севільєю (1:1)

Кубок Іспанії

1/2 фіналу

Перший матч

31 січня

Леганес - Севілья 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Мюріель, 1:1 - 56 Сіовас

Нагадаємо, що в останьому турі Ла Ліги Севілья зіграла в нічию з Хетафе.