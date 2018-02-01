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01.02.2018  10:30

Англійська преса в захваті від гри Зінченка за Манчестер Сіті

Олександр Зінченко та Пеп Гвардіола під час гри проти Вест Брому

Вінгер Ман Сіті Олександр Зінченко отримав хорошу пресу від британських ЗМІ за гру чемпіонату Англії проти Вест Бромвіча.

Зокрема Manchester Evening News виставила Алексу за гру проти ВБА хорошу сімку і прокоментувала його дії в матчі так:

"Зінченко продовжує прогресувати. Розумний, футболіст, який робить правильні ходи. До вирішення кожної своєї задачі на поле підходить творчо", - йдеться в коментарі авторитетного манчестерського видання.

Нагадаємо, що в матчі 25-го туру АПЛ Ман Сіті впевнено переміг Вест Бромвіч.
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