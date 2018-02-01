Маркевич прогнозує невтішне майбутнє для збірної України

Мирон Маркевич

У недалекому майбутньому національна збірна України може залишитися без нападників.

Про це сказав голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич.

"У командах, які перебувають вгорі турнірної таблиці, бомбардирами є іноземці. Виняток становить форвард Ворскли Юрій Коломоєць, якого викликали на останній матч року проти словаків. Але йому, ясна річ, ще не вистачає досвіду. Однак потенціал в ньому є", - вважає спеціаліст.

"Потенційним форвардом збірної України є Хобленко. Потрібно за ним поспостерігати. Хоча в пріоритеті – пошук молодих хлопців, а то скоро взагалі залишимося без нападників", - цитує Маркевича Команда №1.

Нагадаємо, що раніше Маркевич уже наголошував на тому, що в Хобленка є потенціал.