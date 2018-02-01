Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
1085 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
01.02.2018  20:31

Маркевич прогнозує невтішне майбутнє для збірної України

Мирон Маркевич

У недалекому майбутньому національна збірна України може залишитися без нападників.

Про це сказав голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич.

"У командах, які перебувають вгорі турнірної таблиці, бомбардирами є іноземці. Виняток становить форвард Ворскли Юрій Коломоєць, якого викликали на останній матч року проти словаків. Але йому, ясна річ, ще не вистачає досвіду. Однак потенціал в ньому є", - вважає спеціаліст.

"Потенційним форвардом збірної України є Хобленко. Потрібно за ним поспостерігати. Хоча в пріоритеті – пошук молодих хлопців, а то скоро взагалі залишимося без нападників", - цитує Маркевича Команда №1.

Нагадаємо, що раніше Маркевич уже наголошував на тому, що в Хобленка є потенціал.
Читай також
Маркевич знайшов нападника для збірної України
Маркевич розповів, яку команду хоче потренувати
Маркевич розцінив свої шанси очолити Карпати
Маркевич дав прогноз на майбутнє Ротаня в Динамо


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
23:28
Футбол. Агент: Венгер хотів підписати Зінченка, коли йому було 17 років
23:00
Футбол. Президент Олімпіка потролив Карпати
22:38
Баскетбол. Політехнік переміг Запоріжжя, а Дніпро здолав Миколаїв у матчах Суперліги
22:21
Футбол. Креативний хавбек Арсенала продовжив контракт із клубом
22:02
Футбол. Хачеріді готовий продовжити контракт із Динамо на дивних умовах, - ЗМІ
21:45
ЧС-2018. Михайличенко: Росія не заслуговує на проведення чемпіонату світу
21:29
Футбол. Карпати - Олімпік: без телебачення, але безкоштовно
21:13
Футбол. 20-річний українець перейде в ПАОК, - ЗМІ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!