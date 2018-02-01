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01.02.2018  20:54

Голова академії Крістал Пелас відсторонений від роботи через спробу прийняти душ із молодими футболістами

Гарі Іссотт

Крістал Пелас тимчасово відсторонив від роботи голову клубної академії Гарі Іссотта.

Про це повідомляє The Times.

Причиною відсторонення стала непристойна поведінка функціонера.

На Іссотта надійшло кілька скарг у зв'язку з тим, що він намагався прийняти душ разом із гравцями молодіжної команди Крістал Пелас (U-18) після чергового матчу.

Клуб ініціював внутрішнє розслідування інциденту, Іссотт відсторонений від роботи з клубом до його закінчення.

Нагадаємо, що Крістал Пелас хотів придбати Степаненка за 9 мільйонів євро.
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