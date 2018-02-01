230 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 20:54
Голова академії Крістал Пелас відсторонений від роботи через спробу прийняти душ із молодими футболістами
|Гарі Іссотт
Крістал Пелас тимчасово відсторонив від роботи голову клубної академії Гарі Іссотта.
Про це повідомляє The Times.
Причиною відсторонення стала непристойна поведінка функціонера.
На Іссотта надійшло кілька скарг у зв'язку з тим, що він намагався прийняти душ разом із гравцями молодіжної команди Крістал Пелас (U-18) після чергового матчу.
Клуб ініціював внутрішнє розслідування інциденту, Іссотт відсторонений від роботи з клубом до його закінчення.
Нагадаємо, що Крістал Пелас хотів придбати Степаненка за 9 мільйонів євро.
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