261 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 21:13
20-річний українець перейде в ПАОК, - ЗМІ
|Ілля Марковський
Екс-нападник молодіжки Чорноморця Ілля Марковський продовжить кар'єру в грецькому ПАОКу.
Про це повідомляє Трибуна.
Трансфер перебуває на фінальній стадії. Перехід відбудеться на правах вільного агента.
Останнім клубом українця був словенський Рудар.
Нагадаємо, що, за повідомленням ЗМІ, Хачеріді влітку перейде в ПАОК.
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