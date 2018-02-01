Карпати - Олімпік: без телебачення, але безкоштовно

Карпати - Олімпік

Карпати й Олімпік дограють перенесений матч 18 туру УПЛ без телетрансляції.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт львів'ян.

Карпати транслюватимуть матч на своєму Youtube-каналі. Вхід на стадіон буде безкоштовний.

🔴🎥Зважаючи на те, що канал-транслятор не зможе показати догравання матчу, ФК «Карпати» організує пряму трансляцію зустрічі із донеччанами на клубному YouTube-каналі. @fcolympic_don #новини_Карпат #fckl_news pic.twitter.com/egO5ghlB8J — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 1 февраля 2018 г.

Нагадаємо, що догравання матчу відбудеться 21 лютого.