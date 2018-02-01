120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 21:29
Карпати - Олімпік: без телебачення, але безкоштовно
|Карпати - Олімпік
Карпати й Олімпік дограють перенесений матч 18 туру УПЛ без телетрансляції.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт львів'ян.
Карпати транслюватимуть матч на своєму Youtube-каналі. Вхід на стадіон буде безкоштовний.
🔴🎥Зважаючи на те, що канал-транслятор не зможе показати догравання матчу, ФК «Карпати» організує пряму трансляцію зустрічі із донеччанами на клубному YouTube-каналі. @fcolympic_don #новини_Карпат #fckl_news pic.twitter.com/egO5ghlB8J— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 1 февраля 2018 г.
Нагадаємо, що догравання матчу відбудеться 21 лютого.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua