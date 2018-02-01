711 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 22:02
Хачеріді готовий продовжити контракт із Динамо на дивних умовах, - ЗМІ
|Євген Хачеріді
Захисник київського Динамо Євген Хачеріді готовий продовжити угоду про співпрацю з киянами на погіршених умовах.
Про це повідомляє isport.
За інформацією джерела, футболіст може погодитися на пониження зарплати.
Зазначимо, що контракт Хачеріді розрахований до літа 2018 року.
Нагадаємо, що в січні лідера киян хотів придбати грецький ПАОКЮ але не домовився з Динамо про суму трансферу.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua