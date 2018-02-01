Хачеріді готовий продовжити контракт із Динамо на дивних умовах, - ЗМІ

Євген Хачеріді

Захисник київського Динамо Євген Хачеріді готовий продовжити угоду про співпрацю з киянами на погіршених умовах.

Про це повідомляє isport.

За інформацією джерела, футболіст може погодитися на пониження зарплати.

Зазначимо, що контракт Хачеріді розрахований до літа 2018 року.

Нагадаємо, що в січні лідера киян хотів придбати грецький ПАОКЮ але не домовився з Динамо про суму трансферу.