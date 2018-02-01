Креативний хавбек Арсенала продовжив контракт із клубом

Месут Озіл

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл пролонгував угоду про співпрацю з клубом до 2021 року.

Озіл стане найбільш високооплачуваним гравцем клубу. Його зарплата становитиме 350 тисяч фунтів на тиждень до оподаткування.

Нагадаємо, що новачок Арсенала попросив вибачення у вболівальників колишньої команди.