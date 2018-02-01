45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 22:21
Креативний хавбек Арсенала продовжив контракт із клубом
|Месут Озіл
Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл пролонгував угоду про співпрацю з клубом до 2021 року.
Озіл стане найбільш високооплачуваним гравцем клубу. Його зарплата становитиме 350 тисяч фунтів на тиждень до оподаткування.
YA GUNNERS YA... @MESUTOZIL1088 IS STAYING ✍️https://t.co/3W71oTYMwP— Arsenal FC (@Arsenal) 1 февраля 2018 г.
Нагадаємо, що новачок Арсенала попросив вибачення у вболівальників колишньої команди.
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