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01.02.2018  22:21

Креативний хавбек Арсенала продовжив контракт із клубом

Месут Озіл

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл пролонгував угоду про співпрацю з клубом до 2021 року.

Озіл стане найбільш високооплачуваним гравцем клубу. Його зарплата становитиме 350 тисяч фунтів на тиждень до оподаткування.

Нагадаємо, що новачок Арсенала попросив вибачення у вболівальників колишньої команди.
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