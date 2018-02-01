Президент Олімпіка потролив Карпати

Владислав Гельзін

Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін не відкидає варіант, що Карпати знову перенесуть зустріч.

Про це він повідомив в інтерв'ю Footboom.

"Нас влаштовує дата 21 лютого. Потрібно дограти матч з Карпатами, щоб остаточно сформувати дві шістки. Цікаво, чи будуть готові львів'яни до цього поєдинку, адже знову синоптики обіцяють сніг?" - підколов президент.

"Головне, щоб Карпати ввімкнули підігрів, а якщо його немає, то нехай шукають про всяк випадок іншу арену, щоб не повторилися старі проблеми", - акцентував Гельзін.

Нагадаємо, що матч Карпати - Олімпік команди дограють 21 лютого.

Також повідомлялося, що його не показуватимуть по ТБ, а вхід на стадіон буде безкоштовний.