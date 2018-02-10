12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 00:09
Атлетик і Лас-Пальмас голів не забили в 23-му турі чемпіонату Іспанії
В стартовому поєдинку 23-го туру Ла Ліги Атлетик і Лас-Пальмас голів не забили.
Нагадаємо, раніше Лас-Пальмас на останній хвилині вирвав перемогу в Малаги.
#athlive #AthleticLasPalmas pic.twitter.com/SeMbvGgB60— Athletic Club (@AthleticClub) 9 лютого 2018 р.
Чемпіонат Іспанії
23-й тур
9 лютого
Атлетик – Лас-Пальмас 0:0 (0:0, 0:0)
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|18
|4
|0
|60-11
|58
|2
|Атлетико
|22
|14
|7
|1
|33-9
|49
|3
|Валенсія
|22
|12
|4
|6
|42-26
|40
|4
|Реал
|21
|11
|6
|4
|45-21
|39
|5
|Вільяреал
|22
|11
|4
|7
|33-26
|37
|6
|Севілья
|22
|10
|3
|9
|28-34
|33
|7
|Ейбар
|22
|9
|5
|8
|31-34
|32
|8
|Сельта
|22
|9
|4
|9
|39-32
|31
|9
|Жирона
|22
|8
|7
|7
|31-29
|31
|10
|Бетіс
|22
|9
|3
|10
|37-45
|30
|11
|Хетафе
|22
|7
|8
|7
|26-21
|29
|12
|Леганес
|21
|8
|5
|8
|20-21
|29
|13
|Атлетик
|23
|6
|10
|7
|24-25
|28
|14
|Реал Сосьєдад
|22
|7
|5
|10
|41-40
|26
|15
|Еспаньол
|22
|6
|7
|9
|19-29
|25
|16
|Алавес
|22
|7
|1
|14
|19-32
|22
|17
|Леванте
|22
|3
|11
|8
|20-32
|20
|+1
|18
|Лас-Пальмас
|23
|5
|3
|15
|17-50
|18
|-1
|19
|Депортиво
|22
|4
|5
|13
|24-51
|17
|20
|Малага
|22
|3
|4
|15
|14-35
|13
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