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10.02.2018  00:09

Атлетик і Лас-Пальмас голів не забили в 23-му турі чемпіонату Іспанії

 

В стартовому поєдинку 23-го туру Ла Ліги Атлетик і Лас-Пальмас голів не забили.

Нагадаємо, раніше Лас-Пальмас на останній хвилині вирвав перемогу в Малаги.

Чемпіонат Іспанії

23-й тур

9 лютого

Атлетик – Лас-Пальмас 0:0 (0:0, 0:0) 

    І В Н П М О
  1 Барселона 22 18 4 0 60-11 58
  2 Атлетико 22 14 7 1 33-9 49
  3 Валенсія 22 12 4 6 42-26 40
  4 Реал 21 11 6 4 45-21 39
  5 Вільяреал 22 11 4 7 33-26 37
  6 Севілья 22 10 3 9 28-34 33
  7 Ейбар 22 9 5 8 31-34 32
  8 Сельта 22 9 4 9 39-32 31
  9 Жирона 22 8 7 7 31-29 31
  10 Бетіс 22 9 3 10 37-45 30
  11 Хетафе 22 7 8 7 26-21 29
  12 Леганес 21 8 5 8 20-21 29
  13 Атлетик 23 6 10 7 24-25 28
  14 Реал Сосьєдад 22 7 5 10 41-40 26
  15 Еспаньол 22 6 7 9 19-29 25
  16 Алавес 22 7 1 14 19-32 22
  17 Леванте 22 3 11 8 20-32 20
+1 18 Лас-Пальмас 23 5 3 15 17-50 18
-1 19 Депортиво 22 4 5 13 24-51 17
  20 Малага 22 3 4 15 14-35 13
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