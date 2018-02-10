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10.02.2018  09:16

Зінченко - серед найкращих футболістів АПЛ у січні

Олександр Зінченко

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної чемпіонату Англії в січні.

Рейтинг складено за показниками порталу InStat.

Аналітики ресурсу оцінили показники українця в частоті і точності гострих передач, а також відзначили, що Зінченко показав ефективність у відборі 90%.

Цікаво, що Зінченку не вистачило всього 3 бали для того, щоб стати найкращим. Із 369 балами проти 367 Зінченка випередив партнер по Ман Сіті Серхіо Агуеро.

Повний склад збірної: Льоріс - Валенсія, Косельни, Ловрен, Зінченко - Фернандіньо, Давід Сілва, Погба - Еріксен, Агуеро, Стерлінг.

Збірна січня в АПЛ за версією InStat

Нагадаємо, що Зінченка по-футбольному принизили на тренуванні Ман Сіті.
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