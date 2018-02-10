Головний тренер Леха тішиться, що в його розпорядженні є український нападник

Олексій Хобленко

Головний тренер польського Леха Ненад Б'єлица задоволений грою українця Олександра Хобленка.

Про це повідомляє Команда №1.

"Олексій в Туреччині зробив все те, чого ми й очікували. Він небезпечний нападник, який завжди бачить мету", - зазначив коуч.

"Приємно, що Хобленко любить багато працювати, він швидко освоївся в Леху. Я радий, що буду мати в розпорядженні такого форварда", - сказав Б'єлица.

Нагадаємо, що Чорноморець отримає декілька мільйонів за оренду свого футболіста до польського Леха.

До того ж, Хобленко двічі забив на зборах у Туреччині.