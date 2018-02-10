477 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 09:36
Головний тренер Леха тішиться, що в його розпорядженні є український нападник
|Олексій Хобленко
Головний тренер польського Леха Ненад Б'єлица задоволений грою українця Олександра Хобленка.
Про це повідомляє Команда №1.
"Олексій в Туреччині зробив все те, чого ми й очікували. Він небезпечний нападник, який завжди бачить мету", - зазначив коуч.
"Приємно, що Хобленко любить багато працювати, він швидко освоївся в Леху. Я радий, що буду мати в розпорядженні такого форварда", - сказав Б'єлица.
Нагадаємо, що Чорноморець отримає декілька мільйонів за оренду свого футболіста до польського Леха.
До того ж, Хобленко двічі забив на зборах у Туреччині.
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