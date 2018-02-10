155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 10:29
Шевченко повідомив, коли і де збереться збірна України
|Андрій Шевченко
Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко назвав дату збору команди.
Про це повідомляє Команда №1.
"Ми плануємо зібратися 19 березня в Києві. Базуватися будемо в одному зі столичних готелів, два дні потренуємося або на Баннікова, або на Олімпійському – подивимося на якість полів", - сказав тренер.
"21 числа, після обіду, вилетимо до Іспанії. На наступний день проведемо там передматчеве заняття, а 23 – гру з Саудівською Аравією", - додав Шевченко.
Раніше Шевченко зробив заяву щодо весняних спарингів збірної України.
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