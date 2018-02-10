96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 10:44
Прем'єр-ліга запланувала на 13 лютого декілька заходів
|УПЛ
13 лютого на НСК Олімпійський відбудеться жеребкування другого епату УПЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Також цього дня відбудеться презентація нового автомобільного партнера Прем'єр-ліги.
У президентській ложі стадіону пройде прес-конференція за участю президента УПЛ Володимира Генінсона та генерального директора ТОВ Єврокар Марини Яковлєвої.
До завершення першого етапу УПЛ залишилось 3 тури. Команди буде розділено на дві шістки.
Нагадаємо, що в УПЛ назвали офіційну дату, коли Карпати і Олімпік дограють осінній матч.
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