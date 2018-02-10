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10.02.2018  10:44

Прем'єр-ліга запланувала на 13 лютого декілька заходів

УПЛ

13 лютого на НСК Олімпійський відбудеться жеребкування другого епату УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Також цього дня відбудеться презентація нового автомобільного партнера Прем'єр-ліги.

У президентській ложі стадіону пройде прес-конференція за участю президента УПЛ Володимира Генінсона та генерального директора ТОВ Єврокар Марини Яковлєвої.

До завершення першого етапу УПЛ залишилось 3 тури. Команди буде розділено на дві шістки.

Нагадаємо, що в УПЛ назвали офіційну дату, коли Карпати і Олімпік дограють осінній матч.
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