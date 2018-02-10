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10.02.2018  11:12

Інструктор ФІФА: Українські арбітри крокують уперед

Джованні Стеванато / ФФУ

Українські арбітри прогресують у професійному плані.

Таку думку висловив інструктор ФІФА Джованні Стеванато, який проводить із вітчизняними рефері заняття в турецькій Анталії.

"Ми створили вправи, які мають на меті підвищити якість та швидкість обрання рішень під час гри. Грунтуємося на відеоматеріалах", - розповів спеціаліст.

"Більшу частину часу ми працюємо правилу 11 – положення поза грою. Це і є основною темою семінару. Ми приділяємо увагу не тим моментам, у яких усе зрозуміло, а розбираємо суперечливі ситуації, що трапляються на найвищому рівні", - підкреслив інтсруктор.

"Це мій восьмий семінар в Анталії. Дуже радий за українських рефері, вони крокують вперед. Утім, їм є над чим працювати. Тактика офсайду змінюється, тому ми повинні вивчати нові варіанти, бути сучасними, знати технічну складову ситуацій", - цитує Стеваната офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, що Колліна вже майже рік не працює у ФФУ, але продовжує отримувати майже півтора млн євро зарплати.
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