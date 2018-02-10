Президент клубу УПЛ розповів про джерела фінансування команди

Вардан Ісраелян

Президент Сталі Вардан Ісраелян розповів про джерела фінансування клубу на тлі чуток про можливі фінансові проблеми.

Інофрмацією функціонер поділився в ефірі Футбол 1.

"Сталь вже рік ніхто зі сторони не фінансує. Фінансування йде тільки від мене. Ні завод, ні ІСД, - ніхто до клубу ніякого стосунку не мав уже давно. На жаль, так вийшло, це економічна, політична ситуація. У мене є своя певна думка з цього приводу", - сказав Ісраелян.

Зазначимо, що Сталь може відчути фінансові проблеми через арешт Олега Мкртчана, який був одним із керівників компанії ІСД, що спонсорує Сталь.

Нагадаємо, що Сталь підписала чергового новачка.