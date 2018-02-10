97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 11:48
Президент клубу УПЛ розповів про джерела фінансування команди
|Вардан Ісраелян
Президент Сталі Вардан Ісраелян розповів про джерела фінансування клубу на тлі чуток про можливі фінансові проблеми.
Інофрмацією функціонер поділився в ефірі Футбол 1.
"Сталь вже рік ніхто зі сторони не фінансує. Фінансування йде тільки від мене. Ні завод, ні ІСД, - ніхто до клубу ніякого стосунку не мав уже давно. На жаль, так вийшло, це економічна, політична ситуація. У мене є своя певна думка з цього приводу", - сказав Ісраелян.
Зазначимо, що Сталь може відчути фінансові проблеми через арешт Олега Мкртчана, який був одним із керівників компанії ІСД, що спонсорує Сталь.
Нагадаємо, що Сталь підписала чергового новачка.
Читай також
Останні публікації
10.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон
Біатлон
Онлайн-трансляція жіночого спринту в Пхенчхані
09.02.2018 - Андрій Твердохліб
Біатлон
Біатлон
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
07.02.2018 - Андрій Твердохліб
Олімпіада
Олімпіада
Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій