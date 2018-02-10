Зірка заявила сімох новачків на весняну частину Прем'єр-ліги

Кропивницька Зірка оновила заявку клубу на чемпіонат України.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

До списку А внесений Антон Братков. За списком Б заявлені: Ярослав Довгий (з Олександрії), Микита Дорофєєв, Олександр Зейналов (Таврія-Скіф), Хаджи-Мурад Лачінов (Петриківка), Сергій Максимець (ОДЕК), Артем Семка (Арсенал-Київщина).



У заявці також присутні Пепе Сесе й Ішам Ель-Амдауі, які не проходили збори з кропивницьким клубом.

Нагадаємо, що до Зірки повернувся українець, який грав у Росії.