90 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 12:04
Зірка заявила сімох новачків на весняну частину Прем'єр-ліги
Кропивницька Зірка оновила заявку клубу на чемпіонат України.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
До списку А внесений Антон Братков. За списком Б заявлені: Ярослав Довгий (з Олександрії), Микита Дорофєєв, Олександр Зейналов (Таврія-Скіф), Хаджи-Мурад Лачінов (Петриківка), Сергій Максимець (ОДЕК), Артем Семка (Арсенал-Київщина).
У заявці також присутні Пепе Сесе й Ішам Ель-Амдауі, які не проходили збори з кропивницьким клубом.
Нагадаємо, що до Зірки повернувся українець, який грав у Росії.
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