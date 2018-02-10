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10.02.2018  21:24

Тоттенгем переміг Арсенал, Ман Сіті із Зінченком громить Лестер. Інші матчі 27 туру чемпіонату Англії

Делле Аллі і Гарі Кейн / ФК Тоттенгем

10 лютого відбулося декілька матчів 27-го туру АПЛ.

Тоттенгем на власному стадіоні в красивому стилі переміг лондонський Арсенал, повністю перегравши суперника завдяки організованій грі в обороні й атаці.

Також Манчестер Сіті Олександра Зінченка не залишив шансів Лестеру - 5:1. 

Українець провів на полі 65 хвилин, його замінили при рахунку 3:1. Також відзначимо 4 голи Серхіо Агуеро та три гольові передачі Кевіна де Брейне. 

Чемпіонат Англії

27 тур

10 лютого

Тоттенгем – Арсенал 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 49 Кейн.

Манчестер Сіті – Лестер - 5:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Стерлінг, 1:1 - 24 Варди, 2:1 - 48 Агуеро, 3:1 - 53 Агуеро, 4:1 - 77 Агуеро, 5:1 - 90 Агуеро.

Вест Гем – Вотфорд - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Ернандес, 2:0 - 78 Арнаутович.

Свонсі – Бернлі - 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Кі Сон Єн

Сток Сіті – Брайтон - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Іск'єрдо, 1:1 - 68 Шакірі. 

Евертон – Крістал Пелас - 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Сігурдссон, 2:0 - 51 Ньяссе, 3:0 - 75 Девіс, 3:1 - 83, пенальті Мілівоєвич.

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 27 23 3 1 79-20 72
  2 Манчестер Юнайтед 26 17 5 4 51-18 56
+2 3 Тоттенгем 27 15 7 5 52-24 52
-1 4 Ліверпуль 26 14 9 3 59-31 51
-1 5 Челсі 26 15 5 6 46-23 50
  6 Арсенал 27 13 6 8 51-36 45
  7 Бернлі 27 9 9 9 21-24 36
  8 Лестер 26 9 8 9 38-35 35
+1 9 Евертон 27 9 7 11 32-46 34
-1 10 Борнмут 26 8 7 11 30-37 31
  11 Вотфорд 27 8 6 13 37-47 30
  12 Вест Гем 27 7 9 11 34-46 30
  13 Брайтон 27 6 10 11 22-36 28
  14 Крістал Пелас 27 6 9 12 25-42 27
+2 15 Свонсі 27 7 6 14 20-37 27
-1 16 Саутгемптон 26 5 11 10 28-38 26
-1 17 Ньюкасл 26 6 7 13 24-36 25
  18 Сток Сіті 27 6 7 14 27-53 25
  19 Гаддерсфілд 26 6 6 14 19-46 24
  20 Вест Бромвіч 26 3 11 12 21-37 20
  21 Лестер Сіті 1 0 0 1 1-5 0
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