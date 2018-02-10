Тоттенгем переміг Арсенал, Ман Сіті із Зінченком громить Лестер. Інші матчі 27 туру чемпіонату Англії

Делле Аллі і Гарі Кейн / ФК Тоттенгем

10 лютого відбулося декілька матчів 27-го туру АПЛ.

Тоттенгем на власному стадіоні в красивому стилі переміг лондонський Арсенал, повністю перегравши суперника завдяки організованій грі в обороні й атаці.

Також Манчестер Сіті Олександра Зінченка не залишив шансів Лестеру - 5:1.

Українець провів на полі 65 хвилин, його замінили при рахунку 3:1. Також відзначимо 4 голи Серхіо Агуеро та три гольові передачі Кевіна де Брейне.

Чемпіонат Англії

27 тур

10 лютого

Тоттенгем – Арсенал 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 49 Кейн.

Манчестер Сіті – Лестер - 5:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Стерлінг, 1:1 - 24 Варди, 2:1 - 48 Агуеро, 3:1 - 53 Агуеро, 4:1 - 77 Агуеро, 5:1 - 90 Агуеро.

Вест Гем – Вотфорд - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Ернандес, 2:0 - 78 Арнаутович.

Свонсі – Бернлі - 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Кі Сон Єн

Сток Сіті – Брайтон - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Іск'єрдо, 1:1 - 68 Шакірі.

Евертон – Крістал Пелас - 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Сігурдссон, 2:0 - 51 Ньяссе, 3:0 - 75 Девіс, 3:1 - 83, пенальті Мілівоєвич.