Тоттенгем переміг Арсенал, Ман Сіті із Зінченком громить Лестер. Інші матчі 27 туру чемпіонату Англії
|Делле Аллі і Гарі Кейн / ФК Тоттенгем
10 лютого відбулося декілька матчів 27-го туру АПЛ.
Тоттенгем на власному стадіоні в красивому стилі переміг лондонський Арсенал, повністю перегравши суперника завдяки організованій грі в обороні й атаці.
Також Манчестер Сіті Олександра Зінченка не залишив шансів Лестеру - 5:1.
Українець провів на полі 65 хвилин, його замінили при рахунку 3:1. Також відзначимо 4 голи Серхіо Агуеро та три гольові передачі Кевіна де Брейне.
Чемпіонат Англії
27 тур
10 лютого
Тоттенгем – Арсенал 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 49 Кейн.
GET IN THERE!! @HKane's second-half header sees us take the points in the #NorthLondonDerby! #COYS pic.twitter.com/8XNcMHkfnw— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 10 февраля 2018 г.
Манчестер Сіті – Лестер - 5:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Стерлінг, 1:1 - 24 Варди, 2:1 - 48 Агуеро, 3:1 - 53 Агуеро, 4:1 - 77 Агуеро, 5:1 - 90 Агуеро.
Вест Гем – Вотфорд - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Ернандес, 2:0 - 78 Арнаутович.
Свонсі – Бернлі - 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Кі Сон Єн
Сток Сіті – Брайтон - 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Іск'єрдо, 1:1 - 68 Шакірі.
Евертон – Крістал Пелас - 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Сігурдссон, 2:0 - 51 Ньяссе, 3:0 - 75 Девіс, 3:1 - 83, пенальті Мілівоєвич.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|27
|23
|3
|1
|79-20
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|17
|5
|4
|51-18
|56
|+2
|3
|Тоттенгем
|27
|15
|7
|5
|52-24
|52
|-1
|4
|Ліверпуль
|26
|14
|9
|3
|59-31
|51
|-1
|5
|Челсі
|26
|15
|5
|6
|46-23
|50
|6
|Арсенал
|27
|13
|6
|8
|51-36
|45
|7
|Бернлі
|27
|9
|9
|9
|21-24
|36
|8
|Лестер
|26
|9
|8
|9
|38-35
|35
|+1
|9
|Евертон
|27
|9
|7
|11
|32-46
|34
|-1
|10
|Борнмут
|26
|8
|7
|11
|30-37
|31
|11
|Вотфорд
|27
|8
|6
|13
|37-47
|30
|12
|Вест Гем
|27
|7
|9
|11
|34-46
|30
|13
|Брайтон
|27
|6
|10
|11
|22-36
|28
|14
|Крістал Пелас
|27
|6
|9
|12
|25-42
|27
|+2
|15
|Свонсі
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|-1
|16
|Саутгемптон
|26
|5
|11
|10
|28-38
|26
|-1
|17
|Ньюкасл
|26
|6
|7
|13
|24-36
|25
|18
|Сток Сіті
|27
|6
|7
|14
|27-53
|25
|19
|Гаддерсфілд
|26
|6
|6
|14
|19-46
|24
|20
|Вест Бромвіч
|26
|3
|11
|12
|21-37
|20
|21
|Лестер Сіті
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
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