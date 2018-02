Тоттенгем переміг Арсенал, Ман Сіті із Зінченком громить Лестер. Інші матчі 27 туру чемпіонату Англії

10 лютого відбулося декілька матчів 27-го туру АПЛ.

Тоттенгем на власному стадіоні в красивому стилі переміг лондонський Арсенал, повністю перегравши суперника завдяки організованій грі в обороні й атаці.

Також Манчестер Сіті Олександра Зінченка не залишив шансів Лестеру - 5:1.

Українець провів на полі 65 хвилин, його замінили при рахунку 3:1. Також відзначимо 4 голи Серхіо Агуеро та три гольові передачі Кевіна де Брейне.

Чемпіонат Англії

27 тур

10 лютого

Тоттенгем – Арсенал 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 49 Кейн.

