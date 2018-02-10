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10.02.2018  23:43

Мілан здобув розгромну перемогу, Наполі громить Лаціо. Матчі 24-го туру чемпіонату Італії

 

10 лютого продовжився 24-й тур чемпіонату Серії А. 

Так, Мілан на виїзді розгромив СПАЛ 4:0. 

Таким чином, россо-нері піднялися на сьоме місце у турнірній таблиці. 

У центральному матчі дня Наполі розгромив Лаціо 4:1.

Неаполітанці повернулися на перше місце у турнірній таблиці. 

Чемпіонат Італії

24-й тур

10 лютого

СПАЛ - Мілан - 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Кутроне, 0:2 - 65 Кутроне, 0:3 - 73 Бігль, 0:4 - 90 Боріні.

Кротоне - Аталанта - 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Мандрагора, 1:1 - 88 Паломіно. 

Наполі - Лаціо - 4:1 (1:1).

Голи: 0:1 - 3 де Фрай, 1:1 - 43 Кальєхон, 2:1 - 54, автогол Воллас, 3:1 - 56 Зелінський, 4:1 - 73 Мертенс.  

Раніше повідомлялося, що Ювентус у 24-му турі здолав на виїзді Фіорентину.

    І В Н П М О
  1 Наполі 24 20 3 1 54-15 63
  2 Ювентус 24 20 2 2 61-15 62
  3 Лаціо 24 14 4 6 59-33 46
  4 Інтер 23 12 9 2 38-18 45
  5 Рома 23 13 5 5 32-16 44
  6 Сампдорія 23 11 5 7 42-32 38
+1 7 Мілан 24 11 5 8 34-30 38
-1 8 Аталанта 24 10 7 7 36-28 37
  9 Удінезе 23 10 3 10 36-32 33
  10 Торіно 23 7 12 4 33-29 33
  11 Фіорентина 24 8 7 9 33-31 31
  12 Болонья 23 8 3 12 28-35 27
  13 Дженоа 23 6 6 11 17-24 24
  14 Кальярі 23 7 3 13 22-34 24
  15 К'єво 23 5 7 11 21-40 22
  16 Сассуоло 23 6 4 13 14-41 22
  17 Кротоне 24 5 6 13 19-41 21
  18 СПАЛ 24 3 8 13 23-46 17
  19 Верона 23 4 4 15 22-46 16
  20 Беневенто 23 2 1 20 13-51 7
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