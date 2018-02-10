Мілан здобув розгромну перемогу, Наполі громить Лаціо. Матчі 24-го туру чемпіонату Італії
10 лютого продовжився 24-й тур чемпіонату Серії А.
Так, Мілан на виїзді розгромив СПАЛ 4:0.
Таким чином, россо-нері піднялися на сьоме місце у турнірній таблиці.
4⃣ goals but far more photos from #SpalMilan. Enjoy the gallery of the match 📸👉🏻 https://t.co/FAFcK7B6d2— AC Milan (@acmilan) 10 лютого 2018 р.
4⃣ gol ma molte più foto da vedere nella gallery del match 📸👉🏻 https://t.co/Etuc5djji4 pic.twitter.com/jcQp28rgfg
У центральному матчі дня Наполі розгромив Лаціо 4:1.
Неаполітанці повернулися на перше місце у турнірній таблиці.
8️⃣ le vittorie consecutive in #SerieATIM 👏— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 10 лютого 2018 р.
⚽️ #NapoliLazio 4-1
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qj9STV2Qh7
Чемпіонат Італії
24-й тур
10 лютого
СПАЛ - Мілан - 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Кутроне, 0:2 - 65 Кутроне, 0:3 - 73 Бігль, 0:4 - 90 Боріні.
Кротоне - Аталанта - 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 80 Мандрагора, 1:1 - 88 Паломіно.
Наполі - Лаціо - 4:1 (1:1).
Голи: 0:1 - 3 де Фрай, 1:1 - 43 Кальєхон, 2:1 - 54, автогол Воллас, 3:1 - 56 Зелінський, 4:1 - 73 Мертенс.
Раніше повідомлялося, що Ювентус у 24-му турі здолав на виїзді Фіорентину.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|24
|20
|3
|1
|54-15
|63
|2
|Ювентус
|24
|20
|2
|2
|61-15
|62
|3
|Лаціо
|24
|14
|4
|6
|59-33
|46
|4
|Інтер
|23
|12
|9
|2
|38-18
|45
|5
|Рома
|23
|13
|5
|5
|32-16
|44
|6
|Сампдорія
|23
|11
|5
|7
|42-32
|38
|+1
|7
|Мілан
|24
|11
|5
|8
|34-30
|38
|-1
|8
|Аталанта
|24
|10
|7
|7
|36-28
|37
|9
|Удінезе
|23
|10
|3
|10
|36-32
|33
|10
|Торіно
|23
|7
|12
|4
|33-29
|33
|11
|Фіорентина
|24
|8
|7
|9
|33-31
|31
|12
|Болонья
|23
|8
|3
|12
|28-35
|27
|13
|Дженоа
|23
|6
|6
|11
|17-24
|24
|14
|Кальярі
|23
|7
|3
|13
|22-34
|24
|15
|К'єво
|23
|5
|7
|11
|21-40
|22
|16
|Сассуоло
|23
|6
|4
|13
|14-41
|22
|17
|Кротоне
|24
|5
|6
|13
|19-41
|21
|18
|СПАЛ
|24
|3
|8
|13
|23-46
|17
|19
|Верона
|23
|4
|4
|15
|22-46
|16
|20
|Беневенто
|23
|2
|1
|20
|13-51
|7
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Біатлон
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Біатлон
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій