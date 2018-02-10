Мілан здобув розгромну перемогу, Наполі громить Лаціо. Матчі 24-го туру чемпіонату Італії

10 лютого продовжився 24-й тур чемпіонату Серії А.

Так, Мілан на виїзді розгромив СПАЛ 4:0.

Таким чином, россо-нері піднялися на сьоме місце у турнірній таблиці.

4⃣ goals but far more photos from #SpalMilan. Enjoy the gallery of the match 📸👉🏻 https://t.co/FAFcK7B6d2

4⃣ gol ma molte più foto da vedere nella gallery del match 📸👉🏻 https://t.co/Etuc5djji4 pic.twitter.com/jcQp28rgfg — AC Milan (@acmilan) 10 лютого 2018 р.

У центральному матчі дня Наполі розгромив Лаціо 4:1.

Неаполітанці повернулися на перше місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат Італії

24-й тур

10 лютого

СПАЛ - Мілан - 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Кутроне, 0:2 - 65 Кутроне, 0:3 - 73 Бігль, 0:4 - 90 Боріні.

Кротоне - Аталанта - 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Мандрагора, 1:1 - 88 Паломіно.

Наполі - Лаціо - 4:1 (1:1).

Голи: 0:1 - 3 де Фрай, 1:1 - 43 Кальєхон, 2:1 - 54, автогол Воллас, 3:1 - 56 Зелінський, 4:1 - 73 Мертенс.

Раніше повідомлялося, що Ювентус у 24-му турі здолав на виїзді Фіорентину.