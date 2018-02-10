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10.02.2018  23:57

Атлетико здолав Малагу на виїзді, Роналду та Ко розгромили Реал Сосьєдад. Матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії

 

Мадридський Атлетико на виїзді мінімально обіграв Малагу у рамках 23-го туру першості Примери.

Завдяки перемозі матрацники закріпилися на другій сходинці турнірної таблиці, а Малага залишається останньою.

Також у рамках ігрового дня Реалом розгромив Реал Сосьєдад 5:2 завдяки хет-трику Криштіану Роналду. 

Чемпіонат Іспанії

23 тур

10 лютого

Малага – Атлетико - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 1 Грізманн.  

Леганес – Ейбар - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90 Раміс

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад - 5:2 (4:0)

Голи: 1:0 - 1 Васкес, 2:0 - 27 Роналду, 3:0 - 34 Кроос, 4:0 - 37 Роналду, 4:1 - 74 Баутіста, 5:1 - 80 Роналду, 5:2 - 83 Ільярараменді.

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