Атлетико здолав Малагу на виїзді, Роналду та Ко розгромили Реал Сосьєдад. Матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії
Мадридський Атлетико на виїзді мінімально обіграв Малагу у рамках 23-го туру першості Примери.
Завдяки перемозі матрацники закріпилися на другій сходинці турнірної таблиці, а Малага залишається останньою.
📸 | FOTOGALERÍA— Atlético de Madrid (@Atleti) 10 лютого 2018 р.
👉 ¡Las mejores imágenes del #MálagaAtleti!
➡ https://t.co/TI9WwebhJU #AúpaAtleti pic.twitter.com/OhvAvWOBl0
Також у рамках ігрового дня Реалом розгромив Реал Сосьєдад 5:2 завдяки хет-трику Криштіану Роналду.
⚽🗞 #RMLiga— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 10 лютого 2018 р.
El #RealMadrid goleó a la Real Sociedad a cuatro días del duelo de octavos de la Champions ante el PSG. 👇https://t.co/ZDaYWmRr98
Чемпіонат Іспанії
23 тур
10 лютого
Малага – Атлетико - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 1 Грізманн.
Леганес – Ейбар - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90 Раміс
Реал Мадрид – Реал Сосьєдад - 5:2 (4:0)
Голи: 1:0 - 1 Васкес, 2:0 - 27 Роналду, 3:0 - 34 Кроос, 4:0 - 37 Роналду, 4:1 - 74 Баутіста, 5:1 - 80 Роналду, 5:2 - 83 Ільярараменді.
Раніше повідомлялося, що Вільярреал несподівано поступився Алавесу.
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