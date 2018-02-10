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10.02.2018  23:16

Неймар приніс перемогу ПСЖ. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Франції

 

У рамках 25-го туру першості Ліги 1 ПСЖ на виїзді обіграв Тулузу.

Єдиний гол у матчі забив бразилець Неймар. 

Влучний удар форварда став для нього 11 забитим голом у 8 матчах з початку 2018 року. 

Перемога дозволила ПСЖ збільшити відрив від Марселю на 13 очок. 

Чемпіонат Франції

25-й тур

10 лютого

Тулуза - ПСЖ - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Неймар.

Генгам - Кан - 0:0. 

Діжон - Ніцца - 3;2 (0:0).

Голи: 1:0 - 61 Тавареш, 1:1 - 64 Ле-Мелу, 1:2 - 67 Плеа, 2:2 - 78, пенальті Тавареш, 3:2 - 84 Квон Чхан Хун.

Бордо - Амьєн - 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 31 Кунде, 2:0 - 39 Лерагер, 3:0 - 78 Кама, 3:1 - 79 Мендоса, 3:2 - 90 Какута.

Анжер - Монако - 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 10, автогол Бютель, 0:2 - 30 Йоветич, 0:3 - 65 Йоветич, 0:4 - 71 Раджі.

Метц - Монпельє - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 24 Сйо

Раніше у мережу потрапило відео чудових дій Неймара у матчі проти Ренна.
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