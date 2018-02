Неймар приніс перемогу ПСЖ. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Франції

У рамках 25-го туру першості Ліги 1 ПСЖ на виїзді обіграв Тулузу.

Єдиний гол у матчі забив бразилець Неймар.

Влучний удар форварда став для нього 11 забитим голом у 8 матчах з початку 2018 року.

Перемога дозволила ПСЖ збільшити відрив від Марселю на 13 очок.

Neymar finds the net again!



The Brazilian scored his 19th Ligue 1 goal of the season to put PSG in front against Toulouse. ⚽️ pic.twitter.com/QvOFA7R4UP