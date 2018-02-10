Неймар приніс перемогу ПСЖ. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Франції
У рамках 25-го туру першості Ліги 1 ПСЖ на виїзді обіграв Тулузу.
Єдиний гол у матчі забив бразилець Неймар.
Влучний удар форварда став для нього 11 забитим голом у 8 матчах з початку 2018 року.
Перемога дозволила ПСЖ збільшити відрив від Марселю на 13 очок.
Neymar finds the net again!— Goal (@goal) 10 лютого 2018 р.
The Brazilian scored his 19th Ligue 1 goal of the season to put PSG in front against Toulouse. ⚽️ pic.twitter.com/QvOFA7R4UP
Чемпіонат Франції
25-й тур
10 лютого
Тулуза - ПСЖ - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 68 Неймар.
Генгам - Кан - 0:0.
Діжон - Ніцца - 3;2 (0:0).
Голи: 1:0 - 61 Тавареш, 1:1 - 64 Ле-Мелу, 1:2 - 67 Плеа, 2:2 - 78, пенальті Тавареш, 3:2 - 84 Квон Чхан Хун.
Бордо - Амьєн - 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 31 Кунде, 2:0 - 39 Лерагер, 3:0 - 78 Кама, 3:1 - 79 Мендоса, 3:2 - 90 Какута.
Анжер - Монако - 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 10, автогол Бютель, 0:2 - 30 Йоветич, 0:3 - 65 Йоветич, 0:4 - 71 Раджі.
Метц - Монпельє - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 24 Сйо
Раніше у мережу потрапило відео чудових дій Неймара у матчі проти Ренна.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Біатлон
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Біатлон
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій