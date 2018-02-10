190 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 22:04
Стало відомо про новий рекорд у матчі АПЛ
На матчі 27-го туру чемпіонату Англії між лондонськими Тоттенгемом та Арсеналом (1:0) було встановлено рекорд відвідуваності.
Дербі північного Лондона, зіграний на стадіоні Вемблі в рамках Прем'єр-ліги, відвідали 83 222 осіб.
Відзначимо, що попередній рекорд також був встановлений на Вемблі у нинішньому сезоні. 31 січня гру 25-го туру між шпорами і Манчестер Юнайтед (2:0) відвідали 81978 глядачів.
Нагадаємо, Тоттенгем здолав Арсенал завдяки голу Гаррі Кейна.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем вийшов в 1/8 фіналу Кубку Англії.
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