311 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 09:59
Бельгійський талант випередив Мессі за важливим показником
|Кевін Де Брюйне (праворуч) та Серхіо Агуеро
Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брейне віддав три гольові паси в матчі 27-го туру АПЛ проти Лестера (5:1).
Починаючи з серпня 2012 року 26-річний бельгієць віддав 77 ассисти, що є найкращим показником серед гравців топ-5 європейських чемпіонатів.
Друге місце за цим показником на даний момент займає нападаючий Барселони Ліонель Мессі з 76 гольовими передачами.
Нагадаємо, що в матчі проти Лестера, нападник містян Агуеро відзначився цікавим бомбардирським досягненням.
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