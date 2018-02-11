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11.02.2018  09:59

Бельгійський талант випередив Мессі за важливим показником

Кевін Де Брюйне (праворуч) та Серхіо Агуеро

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брейне віддав три гольові паси в матчі 27-го туру АПЛ проти Лестера (5:1).

Починаючи з серпня 2012 року 26-річний бельгієць віддав 77 ассисти, що є найкращим показником серед гравців топ-5 європейських чемпіонатів.

Друге місце за цим показником на даний момент займає нападаючий Барселони Ліонель Мессі з 76 гольовими передачами.

Нагадаємо, що в матчі проти Лестера, нападник містян Агуеро відзначився цікавим бомбардирським досягненням.
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