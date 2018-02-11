Зідан: Реал покаже свій характер у грі з ПСЖ

Зінедін Зідан

Кріштіану Роналду готовий створити проблеми захисникам ПСЖ у грі 1/8 Ліги чемпіонів.

Про це заявив керманич вершкових Звнедін Зідан після перемоги Реала на Реалом Сосьєладом в чемпіонаті Іспанії.

"Ми всі знаємо, що Роналду завжди хоче забивати і створювати моменти. Він грає заради голів. Цього разу він забив три, і ПСЖ доведеться щільно з ним грати. Для команди це добре, коли він забиває", - зазначив Зізу.

"Не знаю, чому освистували Бензема. Вболівальники можуть приходити на матч, і робити, що вони вважають за потрібне, але хочу лише сказати, що хоч Бензема і не реалізував свої моменти сьогодні, йому може пощастити в грі з ПСЖ", - цитує Зідана ua-football.

Раніше повідомлялося, що у Зідана виник конфлікт з президентом Реала через трансфер талановитого воротаря.