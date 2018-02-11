Зінченко проти Лестера: посередні оцінки від авторитетних ЗМІ та відео всіх дій українця
|Олександр Зінченко, Кевін Де Брюйне та Серхіо Агуеро
Український півзахисник Олександр Зінченко безпосередньо долучився до цього успіху свого Манчестер Сіті у грі проти Лестера (5:1).
ESPN згадує Зінченка, виділяючи негатив для Манчестер Сіті у цій зустрічі. Логічно, що в майже ідеальному матчі єдиним мінусом для господарів став пропущений гол.
Олександр, на жаль, у тому епізоді незграбно покотився у підкат і не зумів зупинити прохід Варді. Персональна оцінка Зінченка від ESPN прийнятна – 7.
Постійний оглядач Ман Сіті Девід Муні вважає, що півзахисник знову пристойно закрив лівий фланг оборони.
Регіональне видання Manchester Evening News також поставило українцю 7 балів. Це рівень всієї оборонної ланки Манчестер Сіті у вчорашній грі, тоді як хавбеки та форварди були оцінені краще (8-10).
Автор статті відзначає, що Зінченко вдосконалюється з кожним матчем, а його передачі стають дедалі небезпечнішими та впевненішими.
SkySports більш строго оцінив Зінченка – 6 балів. Українець разом з Отаменді та Ляпортом отримав найгіршу оцінку в команді, пише Футбол 24.
Аналітичний портал WhoScored удостоїв Зінченка оцінки 6,9.
Серед гравців стартового складу менше отримали тільки Ляпорт, Едерсон і Отаменді – аргентинцю приписали результативну помилку в гольовій атаці Варді.
Раніше повідомлялося, що захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної чемпіонату Англії в січні.
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