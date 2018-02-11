1142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 12:12
Уболівальники Андерлехта не хочуть бачити в команді екс-гравця Динамо
|Лукаш Теодорчик
Уболівальники Андерлехта не хочуть бачити екс-форварда Динамо Лукаша Теодорчика в своїй команді.
Про це повідомляє портал voetbal24.be, який провів опитування серед уболівальників команди.
81% опитаних вважають, що поляк має покинути клуб, і лише 19% за те, щоб він залишився. Пов'язано це з тим, що результативність Теодорчика порівняно з минулим сезоном суттєво впала.
Нагадаємо, влітку 2017 року Лукаш став повноцінним гравцем Андерлехта, перейшовши з київського Динамо.
Раніше повідомлялося, що Теодорчик може продовжити кар'єру в АПЛ.
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