Уболівальники Андерлехта не хочуть бачити в команді екс-гравця Динамо

Лукаш Теодорчик

Уболівальники Андерлехта не хочуть бачити екс-форварда Динамо Лукаша Теодорчика в своїй команді.

Про це повідомляє портал voetbal24.be, який провів опитування серед уболівальників команди.

81% опитаних вважають, що поляк має покинути клуб, і лише 19% за те, щоб він залишився. Пов'язано це з тим, що результативність Теодорчика порівняно з минулим сезоном суттєво впала.

Нагадаємо, влітку 2017 року Лукаш став повноцінним гравцем Андерлехта, перейшовши з київського Динамо.

Раніше повідомлялося, що Теодорчик може продовжити кар'єру в АПЛ.