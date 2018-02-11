Севілья мінімально перемогла Жирону, Барселона не змогла виграти у Хетафе. Матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії
|Севілья - Жирона
В 23 турі чемпіонату Іспанії Севілья вдома здобула перемогу над Жироною - 1:0.
Переможний гол за господарів забив хавбек Пабло Сарабія на 46-й хвилині гри.
Зазначимо, що на 41-й хвилині гості не реалізували пенальті
Чемпіонат Іспанії
23-й тур
11 лютого
Севілья - Жирона 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 46 Сарабія
На 41-й хв. - Адай (Жирона) не реалізував пенальті.
FINAL #SevillaFCGirona 1-0— LaLiga (@LaLiga) 11 лютого 2018 р.
¡El @SevillaFC vuelve a ganar en el Sánchez-Pizjuán en #LaLiga más de dos meses después y ya está a un punto del quinto clasificado, el Villarreal! 🔝 pic.twitter.com/k2w6j00dmO
Барселона – Хетафе 0:0 (0:0, 0:0)
📍 FINAL WHISTLE AT CAMP NOU— FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 лютого 2018 р.
⚽ #BarçaGetafe
🔴🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/Lz0M1TYc3r
Сельта – Еспаньол 2:2 (1:1, 1:1)
Голи: 0:1 – 10 Баптістао, 1:1 – 32 Максі Гомес, 2:1 – 80 Максі Гомес, 2:2 – 87 Морено
Валенсія – Леванте 3:1 (1:1, 2:0)
Голи: 1:0 – 17 Санті Міна, 1:1 – 18 Постіго, 2:1 – 65 Вьєтто, 3:1 – 89, пенальті Парехо
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|18
|5
|0
|60-11
|59
|2
|Атлетико
|23
|15
|7
|1
|34-9
|52
|3
|Валенсія
|23
|13
|4
|6
|45-27
|43
|4
|Реал
|21
|11
|6
|4
|45-21
|39
|5
|Вільяреал
|23
|11
|4
|8
|34-28
|37
|6
|Севілья
|23
|11
|3
|9
|29-34
|36
|+1
|7
|Сельта
|23
|9
|5
|9
|41-34
|32
|-1
|8
|Ейбар
|22
|9
|5
|8
|31-34
|32
|9
|Жирона
|23
|8
|7
|8
|31-30
|31
|+1
|10
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|26-21
|30
|-1
|11
|Бетіс
|22
|9
|3
|10
|37-45
|30
|12
|Леганес
|21
|8
|5
|8
|20-21
|29
|13
|Атлетик
|23
|6
|10
|7
|24-25
|28
|14
|Реал Сосьєдад
|22
|7
|5
|10
|41-40
|26
|15
|Еспаньол
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|16
|Алавес
|23
|8
|1
|14
|21-33
|25
|17
|Леванте
|23
|3
|11
|9
|21-35
|20
|+1
|18
|Лас-Пальмас
|23
|5
|3
|15
|17-50
|18
|-1
|19
|Депортиво
|22
|4
|5
|13
|24-51
|17
|20
|Малага
|23
|3
|4
|16
|14-36
|13
Нагадаємо, що напередодні Реал познущався над Реал-Сосьєдадом.
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