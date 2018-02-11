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11.02.2018  23:45

Севілья мінімально перемогла Жирону, Барселона не змогла виграти у Хетафе. Матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії

Севілья - Жирона

В 23 турі чемпіонату Іспанії Севілья вдома здобула перемогу над Жироною - 1:0.

Переможний гол за господарів забив хавбек Пабло Сарабія на 46-й хвилині гри.

Зазначимо, що на 41-й хвилині гості не реалізували пенальті

Чемпіонат Іспанії

23-й тур

11 лютого

Севілья - Жирона 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 46 Сарабія

На 41-й хв. - Адай (Жирона) не реалізував пенальті.

Барселона – Хетафе 0:0 (0:0, 0:0)

Сельта – Еспаньол 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 10 Баптістао, 1:1 – 32 Максі Гомес, 2:1 – 80 Максі Гомес, 2:2 – 87 Морено

Валенсія – Леванте 3:1 (1:1, 2:0)

Голи: 1:0 – 17 Санті Міна, 1:1 – 18 Постіго, 2:1 – 65 Вьєтто, 3:1 – 89, пенальті Парехо 

    І В Н П М О
  1 Барселона 23 18 5 0 60-11 59
  2 Атлетико 23 15 7 1 34-9 52
  3 Валенсія 23 13 4 6 45-27 43
  4 Реал 21 11 6 4 45-21 39
  5 Вільяреал 23 11 4 8 34-28 37
  6 Севілья 23 11 3 9 29-34 36
+1 7 Сельта 23 9 5 9 41-34 32
-1 8 Ейбар 22 9 5 8 31-34 32
  9 Жирона 23 8 7 8 31-30 31
+1 10 Хетафе 23 7 9 7 26-21 30
-1 11 Бетіс 22 9 3 10 37-45 30
  12 Леганес 21 8 5 8 20-21 29
  13 Атлетик 23 6 10 7 24-25 28
  14 Реал Сосьєдад 22 7 5 10 41-40 26
  15 Еспаньол 23 6 8 9 21-31 26
  16 Алавес 23 8 1 14 21-33 25
  17 Леванте 23 3 11 9 21-35 20
+1 18 Лас-Пальмас 23 5 3 15 17-50 18
-1 19 Депортиво 22 4 5 13 24-51 17
  20 Малага 23 3 4 16 14-36 13

Нагадаємо, що напередодні Реал познущався над Реал-Сосьєдадом.
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