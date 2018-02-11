Інтер переміг Болонью, Рома знищила Беневенто. Матчі 24-го туру чемпіонату Італії
|Франческо Ачербі (Сассуоло)
В 24 турі Серії А Сассуло приймав Кальярі.
Рівна та невиразна гра закінчилася сухою нічиєю - 0:0
Чемпіонат Італії
24-й тур
11 лютого
Сассуоло - Кальярі 0:0 (0:0)
Fischio finale al "Mapei Stadium" dove @SassuoloUS e @CagliariCalcio restano sullo 0-0! #SassuoloCagliari #SerieATIM pic.twitter.com/Lrzfp32wXR— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 11 лютого 2018 р.
К'єво – Дженоа 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 90 Лаксальт
Торіно – Удінезе 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 32 Нкулу, 2:0 – 66 Белотті
Сампдорія – Верона 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 50 Баррето, 2:0 – 85, пенальті Куальярелла
Інтер – Болонья 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 1:0 – 2 Едер, 1:1 – 25 Паласіо, 2:1 – 63 Карамо
90'+9 - È FINITA! L'Inter torna alla vittoria con le reti di @Edercitadin7 e #Karamoh!#InterBologna 2-1 ✌⚫🔵 pic.twitter.com/2b3gaCqkEo— Inter (@Inter) 11 лютого 2018 р.
Рома – Беневенто 5:2 (1:1, 4:1)
Голи: 0:1 – 7 Гільєрме, 1:1 – 26 Фасіо, 2:1 – 59 Джеко, 3:1 – 62 Ундер, 4:1 – 75 Ундер, 4:2 – 76 Бріньола, 5:2 – 90, пенальті Дефрель.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|24
|20
|3
|1
|54-15
|63
|2
|Ювентус
|24
|20
|2
|2
|61-15
|62
|+1
|3
|Інтер
|24
|13
|9
|2
|40-19
|48
|+1
|4
|Рома
|24
|14
|5
|5
|37-18
|47
|-2
|5
|Лаціо
|24
|14
|4
|6
|59-33
|46
|6
|Сампдорія
|24
|12
|5
|7
|44-32
|41
|+1
|7
|Мілан
|24
|11
|5
|8
|34-30
|38
|-1
|8
|Аталанта
|24
|10
|7
|7
|36-28
|37
|+1
|9
|Торіно
|24
|8
|12
|4
|35-29
|36
|-1
|10
|Удінезе
|24
|10
|3
|11
|36-34
|33
|11
|Фіорентина
|24
|8
|7
|9
|33-31
|31
|+1
|12
|Дженоа
|24
|7
|6
|11
|18-24
|27
|-1
|13
|Болонья
|24
|8
|3
|13
|29-37
|27
|14
|Кальярі
|24
|7
|4
|13
|22-34
|25
|+1
|15
|Сассуоло
|24
|6
|5
|13
|14-41
|23
|-1
|16
|К'єво
|24
|5
|7
|12
|21-41
|22
|17
|Кротоне
|24
|5
|6
|13
|19-41
|21
|18
|СПАЛ
|24
|3
|8
|13
|23-46
|17
|19
|Верона
|24
|4
|4
|16
|22-48
|16
|20
|Беневенто
|24
|2
|1
|21
|15-56
|7
Нагадаємо, що напередодні Мілан та Наполі розгромили свої суперників.
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