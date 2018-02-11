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11.02.2018  23:52

Інтер переміг Болонью, Рома знищила Беневенто. Матчі 24-го туру чемпіонату Італії

Франческо Ачербі (Сассуоло)

В 24 турі Серії А Сассуло приймав Кальярі.

Рівна та невиразна гра закінчилася сухою нічиєю - 0:0

Чемпіонат Італії

24-й тур

11 лютого

Сассуоло - Кальярі 0:0 (0:0)

К'єво – Дженоа 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Лаксальт

Торіно – Удінезе 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 32 Нкулу, 2:0 – 66 Белотті

Сампдорія – Верона 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 50 Баррето, 2:0 – 85, пенальті Куальярелла

Інтер – Болонья 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 2 Едер, 1:1 – 25 Паласіо, 2:1 – 63 Карамо

Рома – Беневенто 5:2 (1:1, 4:1)

Голи: 0:1 – 7 Гільєрме, 1:1 – 26 Фасіо, 2:1 – 59 Джеко, 3:1 – 62 Ундер, 4:1 – 75 Ундер, 4:2 – 76 Бріньола, 5:2 – 90, пенальті Дефрель. 

    І В Н П М О
  1 Наполі 24 20 3 1 54-15 63
  2 Ювентус 24 20 2 2 61-15 62
+1 3 Інтер 24 13 9 2 40-19 48
+1 4 Рома 24 14 5 5 37-18 47
-2 5 Лаціо 24 14 4 6 59-33 46
  6 Сампдорія 24 12 5 7 44-32 41
+1 7 Мілан 24 11 5 8 34-30 38
-1 8 Аталанта 24 10 7 7 36-28 37
+1 9 Торіно 24 8 12 4 35-29 36
-1 10 Удінезе 24 10 3 11 36-34 33
  11 Фіорентина 24 8 7 9 33-31 31
+1 12 Дженоа 24 7 6 11 18-24 27
-1 13 Болонья 24 8 3 13 29-37 27
  14 Кальярі 24 7 4 13 22-34 25
+1 15 Сассуоло 24 6 5 13 14-41 23
-1 16 К'єво 24 5 7 12 21-41 22
  17 Кротоне 24 5 6 13 19-41 21
  18 СПАЛ 24 3 8 13 23-46 17
  19 Верона 24 4 4 16 22-48 16
  20 Беневенто 24 2 1 21 15-56 7

Нагадаємо, що напередодні Мілан та Наполі розгромили свої суперників.
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