156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 21:25
Тренер збірної України відвідав матч Динамо
|Рауль Ріанчо
Асистент головного тренера збірної України Рауль Ріанчо був помічений на спарингу між Динамо і Сарпсборгом.
Іспанський фахівець спостерігав за грою динамівців на одній з трибун стадіону в Марбельї, пише dynamomania.com.
Раніше повідомлялося, що на товариський матч Шахтаря завітав найголовніший тренер України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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