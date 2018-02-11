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11.02.2018  21:25

Тренер збірної України відвідав матч Динамо

Рауль Ріанчо

Асистент головного тренера збірної України Рауль Ріанчо був помічений на спарингу між Динамо і Сарпсборгом.
 
Іспанський фахівець спостерігав за грою динамівців на одній з трибун стадіону в Марбельї, пише dynamomania.com.

Раніше повідомлялося, що на товариський матч Шахтаря завітав найголовніший тренер України.
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