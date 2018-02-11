Хобленко дебютував за Лех, Богданов - за Арку

Олексій Хобленко

Українці Андрій Богданов і Олексій Хобленко дебютували в чемпіонаті Польщі за Арку і Лех відповідно в очному матчі обох команд - 0:0.

Богданов провів на полі весь матч і результативними діями не відзначився.

Хобленко вийшов на поле на 57-й хвилині, замінивши Гюткьяєра.

Раніше була інформація, що головний тренер Леха тішиться, що в його розпорядженні є український нападник.

Нагадаємо, що в січні цього року Богданов підписав контракт з поляками на півроку.