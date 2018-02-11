81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 22:18
Хобленко дебютував за Лех, Богданов - за Арку
|Олексій Хобленко
Українці Андрій Богданов і Олексій Хобленко дебютували в чемпіонаті Польщі за Арку і Лех відповідно в очному матчі обох команд - 0:0.
Богданов провів на полі весь матч і результативними діями не відзначився.
Хобленко вийшов на поле на 57-й хвилині, замінивши Гюткьяєра.
Раніше була інформація, що головний тренер Леха тішиться, що в його розпорядженні є український нападник.
Нагадаємо, що в січні цього року Богданов підписав контракт з поляками на півроку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій