Форвард Роми відновився від травми і готовий грати з Шахтарем

Патрік Шик

Нападник Роми Патрік Шик відновився від пошкодження стегна.

Передбачалося, що футболісту знадобиться більше часу для того, щоб знову грати.

Очікувалося, що він не зможе допомогти своїй команді в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів з Шахтарем, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Рома назвала склад на матчі проти Шахтаря.