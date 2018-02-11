62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 22:33
Форвард Роми відновився від травми і готовий грати з Шахтарем
|Патрік Шик
Нападник Роми Патрік Шик відновився від пошкодження стегна.
Передбачалося, що футболісту знадобиться більше часу для того, щоб знову грати.
Очікувалося, що він не зможе допомогти своїй команді в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів з Шахтарем, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Рома назвала склад на матчі проти Шахтаря.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій