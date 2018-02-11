111 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 22:49
Українець приніс своїй команді перемогу в чемпіонаті Кіпру. ВІДЕО
|Ярослав Мартинюк
Український півзахисник Ерміса Ярослав Мартинюк забив гол в 24-му турі чемпіонату Кіпру в матчі проти Неа Саламіна - 2:1.
Мартинюк провів на полі весь матч. На 70-й хвилині він забив гол, встановивши остаточний рахунок зустрічі.
Додамо, що це вже четвертий гол українця в нинішньому сезоні.
Раніше була інформація, що Мартинюк проходить перегляд в Словаччині.
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