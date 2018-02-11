Українець приніс своїй команді перемогу в чемпіонаті Кіпру. ВІДЕО

Ярослав Мартинюк

Український півзахисник Ерміса Ярослав Мартинюк забив гол в 24-му турі чемпіонату Кіпру в матчі проти Неа Саламіна - 2:1.

Мартинюк провів на полі весь матч. На 70-й хвилині він забив гол, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Додамо, що це вже четвертий гол українця в нинішньому сезоні.

Раніше була інформація, що Мартинюк проходить перегляд в Словаччині.