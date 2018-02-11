271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 23:17
Лех міг отримати отримати технічну поразку через українських футболістів
|Андрій Богданов і Олексій Хобленко / ФК Лех
Лех в останній момент уникнув серйозного казусу через вихід на поле двох українців у матчі 22 туру чемпіонату Польщі проти Арки.
Гостям могли б зарахувати технічну поразку 0:3 через неуважність технічного керівника команди, пише
Той хотів провести заміни на 79-й хвилині так, що в один момент у Леха на полі опинилсь би 3 гравці не з країн ЄС (українці і боснійський нападник Кольїч), що заборонено жорстким лімітом польської Екстракласи.
Лише втручання наставника віце-лідерів чемпіонату Польщі допомогло уникнути неприємностей. Ненад Б'єліца в останній момент помітив, що щось не так, і встиг поміняти черговість замін, інформує football24.ua.
Раніше була інформація, що головний тренер Леха тішиться, що в його розпорядженні є український нападник.
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