Лех міг отримати отримати технічну поразку через українських футболістів

Андрій Богданов і Олексій Хобленко / ФК Лех

Лех в останній момент уникнув серйозного казусу через вихід на поле двох українців у матчі 22 туру чемпіонату Польщі проти Арки.

Гостям могли б зарахувати технічну поразку 0:3 через неуважність технічного керівника команди, пише

Той хотів провести заміни на 79-й хвилині так, що в один момент у Леха на полі опинилсь би 3 гравці не з країн ЄС (українці і боснійський нападник Кольїч), що заборонено жорстким лімітом польської Екстракласи.

Лише втручання наставника віце-лідерів чемпіонату Польщі допомогло уникнути неприємностей. Ненад Б'єліца в останній момент помітив, що щось не так, і встиг поміняти черговість замін, інформує football24.ua.

Раніше була інформація, що головний тренер Леха тішиться, що в його розпорядженні є український нападник.