100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 00:06
Хльобас став найкращим бомбардиром Динамо на зборах
|Дмитро Хльобас
Нападник Динамо Дмитро Хльобас став найкращим бомбардиром команди за підсумками двох зборів в Іспанії.
Футболіст забив 4 голи, забивши по одному голу у матчах з Академією Пушкаша і Тяньцзінь Теда, а також оформивши дубль в спарингу з Осієком.
Відзначимо, що Хльобас ставав найкращим бомбардиром Динамо і на літніх зборах, але потім був відправлений в оренду в мінське Динамо, пише "Динамомания".
Раніше була інформація, що Хльобас поїде на збори з Динамо, але може повернутися до Мінська.
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