Хльобас став найкращим бомбардиром Динамо на зборах

Дмитро Хльобас

Нападник Динамо Дмитро Хльобас став найкращим бомбардиром команди за підсумками двох зборів в Іспанії.

Футболіст забив 4 голи, забивши по одному голу у матчах з Академією Пушкаша і Тяньцзінь Теда, а також оформивши дубль в спарингу з Осієком.

Відзначимо, що Хльобас ставав найкращим бомбардиром Динамо і на літніх зборах, але потім був відправлений в оренду в мінське Динамо, пише "Динамомания".

Раніше була інформація, що Хльобас поїде на збори з Динамо, але може повернутися до Мінська.