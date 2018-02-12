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12.02.2018  09:46

Бойко висловив вдячність Динамо за допомогу в скрутний період кар'єри

Денис Бойко / ФК Динамо

Київське Динамо вчасно врятувало кар'єру голкіпера Бешикташа Дениса Бойка.

Про це сказав сам воротар в ефірі клубного телебачення киян.

"Ціную те, що саме так склалася доля - я отримав те, що мені дійсно необхідно і важливо. Вдячний керівництву Динамо і тренерам, що в ситуації, яка склалася, вони звернули увагу на мене і дали мені шанс. Буду намагатися виправдати їхню довіру", - пообіцяв гравець.

"Щодо моєї участі в спарингу зі Сарпсборгом, то, звичайно, важко грати після тривалої паузи. Не скажу, що я нервував, але коли ти довго не граєш, не перебуваєш в ігровому тонусі, тобі просто важко", - додав Бойко.

"Проте, для мене було важливо вийти на поле. Знав, що буду грати, тому налаштовувався на цей матч. Головне в таких моментах - не перегоріти. Хотілося проявити себе якнайкраще. Думаю, зіграв непогано як для першого матчу після такої тривалої перерви", - вважає голкіпер.

Нагадаємо, що Сабо пророкує Бойку успішний старт в Динамо.
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