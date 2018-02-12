Український нападник проходить перегляд у молдавському клубі

Олег Баранник

Екс-форвард Полтави Олег Баранник перебуває на перегляді в молдавській Дачії, яка йде на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату.

Про це повідомляє SPORTS.md.

25-річний нападник уже взяв участь у товариському матчі проти Спікула (0:1).

У поточному сезоні українець зіграв 12 матчів у складі полтавців і забив 2 голи.

Нагадаємо, що Маріуполь переглядає екс-гравця Чорноморця.