148 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 10:22
Український нападник проходить перегляд у молдавському клубі
|Олег Баранник
Екс-форвард Полтави Олег Баранник перебуває на перегляді в молдавській Дачії, яка йде на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату.
Про це повідомляє SPORTS.md.
25-річний нападник уже взяв участь у товариському матчі проти Спікула (0:1).
У поточному сезоні українець зіграв 12 матчів у складі полтавців і забив 2 голи.
Нагадаємо, що Маріуполь переглядає екс-гравця Чорноморця.
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