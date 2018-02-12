Новачок Динамо: Після зборів почуваюся набагато впевненіше

Беньямін Вербич / ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич, якого кияни придбали в січні, набрав хорошу форму.

Про це він повідомив клубному телебаченню Динамо.

"Провівши дев'яносто хвилин на полі (у матчі з Сарпсборгом, - ред.), відчув, що набрав 100% своєї форми в порівнянні з початком зборів. Можна сказати, що збори були для нас вдалими", - вважає футболіст.

"Були, звичайно, пошкодження у деяких гравців, але, в цілому, все пройшло добре, і я почуваюся набагато впевненіше на поле", - додав Вербич.

Нагадаємо, що Вербич - у топ-5 найкращих гравців Словенії в 2017 році.