859 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 10:59
Новачок Динамо: Після зборів почуваюся набагато впевненіше
|Беньямін Вербич / ФК Динамо
Півзахисник Динамо Беньямін Вербич, якого кияни придбали в січні, набрав хорошу форму.
Про це він повідомив клубному телебаченню Динамо.
"Провівши дев'яносто хвилин на полі (у матчі з Сарпсборгом, - ред.), відчув, що набрав 100% своєї форми в порівнянні з початком зборів. Можна сказати, що збори були для нас вдалими", - вважає футболіст.
"Були, звичайно, пошкодження у деяких гравців, але, в цілому, все пройшло добре, і я почуваюся набагато впевненіше на поле", - додав Вербич.
Нагадаємо, що Вербич - у топ-5 найкращих гравців Словенії в 2017 році.
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