Екс-гравець київського Арсенала повернувся до клубу в ролі президента

Івіца Пірич

Почесний консул України в Хорватії, агент ФІФА Івіца Пірич став одним із власників київського Арсенала.

Про це екс-гравець канонірів повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Пірич отримав 50% акцій Арсенала.

"Наше завдання повернути клуб у Прем'єр-лігу за 6 місяців, зробити Академію Арсенал сильнішою, щоб на наших футболістів був попит, і незабаром ми зможемо влаштовувати молодих українських футболістів в Європу, як влаштувалися Баланюк, Вакулко, Назарін", - написав функціонер.

"Я вірю в зростання і розвиток команди, і в те, що в Арсенала результат буде. Вірю, що отримаємо підтримку з різних інстанцій України", - додав Пірич.