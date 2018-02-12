795 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 11:20
Екс-гравець київського Арсенала повернувся до клубу в ролі президента
|Івіца Пірич
Почесний консул України в Хорватії, агент ФІФА Івіца Пірич став одним із власників київського Арсенала.
Про це екс-гравець канонірів повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Пірич отримав 50% акцій Арсенала.
"Наше завдання повернути клуб у Прем'єр-лігу за 6 місяців, зробити Академію Арсенал сильнішою, щоб на наших футболістів був попит, і незабаром ми зможемо влаштовувати молодих українських футболістів в Європу, як влаштувалися Баланюк, Вакулко, Назарін", - написав функціонер.
"Я вірю в зростання і розвиток команди, і в те, що в Арсенала результат буде. Вірю, що отримаємо підтримку з різних інстанцій України", - додав Пірич.
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