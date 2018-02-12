Коваль залишився в запасі Депортиво на гру проти Бетіса

Максим Коваль

Голкіпер збірної України Максим Коваль, який віднедавна захищає кольори іспанського Депортиво, зилишився в запасі на гру 23-го туру чемпіонату Іспанії ппроти Бетіса.

Матч заплановано на сьогодні, 12 лютого

Початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що ця гра стане дебютом на чолі галісійців легендарнго Кларенса Зеєдорфа.