139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 21:08
Коваль залишився в запасі Депортиво на гру проти Бетіса
|Максим Коваль
Голкіпер збірної України Максим Коваль, який віднедавна захищає кольори іспанського Депортиво, зилишився в запасі на гру 23-го туру чемпіонату Іспанії ппроти Бетіса.
Матч заплановано на сьогодні, 12 лютого
Початок о 22:00 за київським часом.
#OsNosos tripulantes en cuberta para o vixésimo terceiro lance de @LaLiga: #DéporRealBetis. Ás 21:00 h. en #ABANCARIAZOR #DaleDÉ! pic.twitter.com/SeSYx1s0Mc— RC Deportivo (@RCDeportivo) 12 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що ця гра стане дебютом на чолі галісійців легендарнго Кларенса Зеєдорфа.
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