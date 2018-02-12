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12.02.2018  21:55

Шахов виводить ПАОК на першу сходинку в чемпіонаті Греції. ВІДЕО

Євген Шахов

Українець Євген Шахов забив переможний гол за ПАОК в 21 турі чемпіонату Греції проти Лариси.

Ця перемога дозволила ПАОКу очолити турнірну таблицю чемпвонату.

Українець Євген Шахов не лише провів на полі весь матч, а й відкрив рахунок на 12-й хвилині. До речі, це перший гол українця в чемпіонаті Греції, адже до того він забивав лише у кубкових матчах.

Наприкінці першого тайму Варела подвоїв перевагу ПАОКа, а на 48-й хвилині Прійовіч встановив кінцевий результат матчу.

Перемога дозволила ПАОКу обійти АЕК Чигринського та вийти на 1 місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат Греції

21-й тур

12 лютого

ПАОК - Лариса 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Шахов, 2:0 - 40 Варела, 3:0 - Прійович

Нагадаємо, що кілька днів тому Євген відзначився голом у кубковій грі проти Атромітоса.
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