Шахов виводить ПАОК на першу сходинку в чемпіонаті Греції. ВІДЕО
|Євген Шахов
Українець Євген Шахов забив переможний гол за ПАОК в 21 турі чемпіонату Греції проти Лариси.
Ця перемога дозволила ПАОКу очолити турнірну таблицю чемпвонату.
Українець Євген Шахов не лише провів на полі весь матч, а й відкрив рахунок на 12-й хвилині. До речі, це перший гол українця в чемпіонаті Греції, адже до того він забивав лише у кубкових матчах.
Наприкінці першого тайму Варела подвоїв перевагу ПАОКа, а на 48-й хвилині Прійовіч встановив кінцевий результат матчу.
Перемога дозволила ПАОКу обійти АЕК Чигринського та вийти на 1 місце у турнірній таблиці.
Чемпіонат Греції
21-й тур
12 лютого
ПАОК - Лариса 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Шахов, 2:0 - 40 Варела, 3:0 - Прійович
Нагадаємо, що кілька днів тому Євген відзначився голом у кубковій грі проти Атромітоса.
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