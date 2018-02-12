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12.02.2018  22:35

Засідання CAS у справі Маріуполь - Динамо продовжиться 13-го лютого

 CAS

Сьогодні, 12-го лютого, відбулося перше засідання Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо маріупольської справи.

На сьогоднішньому засіданні були опитані свідки, а саме продовження слухання переноситься на завтра.

Свідками від Динамо в Лозанні виступають член виконкому ФФУ Артем Франков, перший віце-президент ФФУ Олександр Бандурко, віце-президент ФФУ Ігор Кочетов та президент Динамо Ігор Суркіс.

Свідками серед учасників Прем'єр-ліги є президент Вереса Олексій Хахльов, віце-президент Ворскли Олег Лисак, віце-президент Маріуполя Андрій Санін.

Свідками від ФФУ виступають президент організації Андрій Павелко, генеральний секретар Юрій Запісоцький і президент ПФЛ Сергій Макаров, пише FootBoom.

Нагадаємо, що Голова маріупольської Федерації футболу Василь Журавльов зробив гучну заяву вже в Лозанні.
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