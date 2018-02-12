Засідання CAS у справі Маріуполь - Динамо продовжиться 13-го лютого
|CAS
Сьогодні, 12-го лютого, відбулося перше засідання Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо маріупольської справи.
На сьогоднішньому засіданні були опитані свідки, а саме продовження слухання переноситься на завтра.
Свідками від Динамо в Лозанні виступають член виконкому ФФУ Артем Франков, перший віце-президент ФФУ Олександр Бандурко, віце-президент ФФУ Ігор Кочетов та президент Динамо Ігор Суркіс.
Свідками серед учасників Прем'єр-ліги є президент Вереса Олексій Хахльов, віце-президент Ворскли Олег Лисак, віце-президент Маріуполя Андрій Санін.
Свідками від ФФУ виступають президент організації Андрій Павелко, генеральний секретар Юрій Запісоцький і президент ПФЛ Сергій Макаров, пише FootBoom.
Нагадаємо, що Голова маріупольської Федерації футболу Василь Журавльов зробив гучну заяву вже в Лозанні.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Біатлон
Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Біатлон
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій